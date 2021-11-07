Reklamı Kapat
07 Kas 2021 - 17:34- Eğitim G: 07 Kas 2021 - 17:35

Gölcük Donanma İlkokulu’ndan önemli proje

Gölcük Donanma İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri eTwinning projesi kapsamında, “Türkiye’ye Hayat Olalım” çalışmasıyla alkışı hak etti
Gölcük Donanma İlkokulu’ndan önemli proje mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Donanma İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Zübeyde Erişik öncülüğünde yaptıkları sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekti. Okul Müdürü Ali Demir’in de hazır bulunduğu ve okul bahçesinde hayat bulan eTwinning  “Türkiye ye Hayat Olalım” sosyal sorumluluk projesi için ‘Okul Dışarıda Günü’ kapsamında ülke genelinde eş zamanlı bir etkinlik gerçekleşti.

KOZALAK VE YAPRAKLARLA

Proje kapsamında sınıftan çıkarılan öğrenciler, çevreyle etkileşim halinde bir etkinliğe hayat verdi. Doğadan toplanan kozalak ve yapraklarla okul bahçesine projelerinin adı yazıldı. Böylece öğrenciler doğal ortamda çevreyi ve iklimi keşfetmeyi ve hissetmeyi öğrendi. Sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlayan proje, öğrencilerin duygu ve bedenlerini kullanmalarına da imkân sağlanmış oldu.
# eğitim, proje

07 Kas 2021 - 17:34 - Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.196.430 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gölcük Donanma İlkokulu’ndan önemli proje mask
Gölcük Donanma İlkokulu’ndan önemli proje
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de mask
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Saldırganlar iş e-postalarının peşinde    mask
Saldırganlar iş e-postalarının peşinde   
Okul çağındaki çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli! mask
Okul çağındaki çocukların bağışıklığının güçlü olması için 5 besine önem verilmeli!
Ayşe öğretmen, 36 yıl sonra öğrencileriyle buluştu   mask
Ayşe öğretmen, 36 yıl sonra öğrencileriyle buluştu  
Körfezim Eğitim’de bayram coşkusu yaşandı mask
Körfezim Eğitim’de bayram coşkusu yaşandı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL