Gölcük Donanma İlkokulu’ndan önemli proje

Gölcük Değirmendere’de eğitim veren Donanma İlkokulu 1/D sınıfı öğrencileri sınıf öğretmenleri Zübeyde Erişik öncülüğünde yaptıkları sosyal sorumluluk projesiyle dikkat çekti. Okul Müdürü Ali Demir’in de hazır bulunduğu ve okul bahçesinde hayat bulan eTwinning “Türkiye ye Hayat Olalım” sosyal sorumluluk projesi için ‘Okul Dışarıda Günü’ kapsamında ülke genelinde eş zamanlı bir etkinlik gerçekleşti.
KOZALAK VE YAPRAKLARLA
Proje kapsamında sınıftan çıkarılan öğrenciler, çevreyle etkileşim halinde bir etkinliğe hayat verdi. Doğadan toplanan kozalak ve yapraklarla okul bahçesine projelerinin adı yazıldı. Böylece öğrenciler doğal ortamda çevreyi ve iklimi keşfetmeyi ve hissetmeyi öğrendi. Sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sağlayan proje, öğrencilerin duygu ve bedenlerini kullanmalarına da imkân sağlanmış oldu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.