CHP’den İYİ Parti’ye ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü, yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleriyle birlikte İYİ Parti Karamürsel İlçe teşkilatını ziyaret ederek İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy ve yönetimiyle görüştü.

“HOŞ BİR SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK”

Görüşme sonunda İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki genel ve yerel seçimleri hakkında fikir alışverişinde bulup sohbet edip birlikte yapacağımız çalışmalar hakkında beraber bir komisyon kurup çalışmalarımızı beraber yapacağız. Karamürsel’in gündemi ve siyaset adına hoş bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.

“GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK”

CHP Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü ise, “Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler üzerine birlikte yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu yapılacak çalışmaları birlikte kuracağımız komisyon ile daha da genişleterek ilçemizdeki Millet İttifakı’nın başarı kazanmasını sağlamayı hedefledik” ifadelerini kullandı