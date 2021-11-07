Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği (KBFT ) üyeleri, hafta sonunda Edirne’yi gezdi. 2 gece 2 gün süren ziyaret boyunca Edirne'yi gezen üyeler, Balıkesir'den gelen misafir fotoğrafçılarla birlikte eğlenceli vakit geçirdiler. KBFT üyeleri ayrıca Edirne’de fotoğrafları çektikleri camilerin avlularından bulunan eski mezarlıkların bakımsız olmasından dolayı, Edirne Belediyesi’ne çağrıda bulundu.
07 Kas 2021 - 17:35- Gündem Güncelleme: 07 Kas 2021 - 17:36
KBFT, Edirne’yi karış karış gezdi
KBFT üyeleri hafta sonu Edirne’yi gezerek bol bol fotoğraf çekti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.