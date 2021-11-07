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07 Kas 2021 - 17:35- Gündem G: 07 Kas 2021 - 17:36

KBFT, Edirne’yi karış karış gezdi

KBFT üyeleri hafta sonu Edirne’yi gezerek bol bol fotoğraf çekti
KBFT, Edirne’yi karış karış gezdi mask

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Derneği (KBFT ) üyeleri, hafta sonunda Edirne’yi gezdi. 2 gece 2 gün süren ziyaret boyunca Edirne'yi gezen üyeler, Balıkesir'den gelen misafir fotoğrafçılarla birlikte eğlenceli vakit geçirdiler. KBFT üyeleri ayrıca Edirne’de fotoğrafları çektikleri camilerin avlularından bulunan eski mezarlıkların bakımsız olmasından dolayı, Edirne Belediyesi’ne çağrıda bulundu. 

07 Kas 2021 - 17:35 - Gündem

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