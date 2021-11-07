İşçiye, memura ve emekliye maaş farkı gelecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumunda, geniş bir kesimin merakla beklediği konulara değindi. Öncelikle asgari ücret konusuna işaret eden Bilgin, “Asgari ücret ile ilgili hepimizin yaptığı hesaplar var. Enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bunun için Türkiye çapında bir araştırma yaptırıyorum” dedi.

BEKLENTİLERİ ORTAYA KOYACAK

Bakan Bilgin açıklamasının devamında şu noktaların altını çizdi: “Yaklaşık 2 bin 500 muhtelif sektörlerde çalışan, farklı düzeylerde yani küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçileri, işverenleri, profesyonel yöneticileri bir de konuyla doğrudan doğruya alakası olmayan esnaf gibi başka mesleklerden insanları kapsayan bir araştırmayla toplumun beklentilerini, temennilerini ve mümkün olabileni ortaya koymaya çalışan bir araştırma yapıyoruz.”

ASGARİ ÜCRET MESELESİ

Yapılan araştırmanın sadece anket çalışması olmadığını vurgulayan Bilgin, “Daha derinlemesine bir çalışmayla bunu ortaya koyacağız. Bu bizim için kamuoyu beklentisini, algısını gösterme şeklinde bir çalışma olacak. İşçilerimizi koruyan, asgari ücret meselesini Türkiye’nin gündeminden çıkaracak bazı düzenlemelerle bir rahatlama sağlayacağını şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.

3 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDE OLABİLİR

Posta'da yer alan habere göre asgari ücrete 2021 yılında geçerli olmak üzere yüzde 21.56 oranında zam yapılmıştı. Bu da 500 liralık artışa denk geliyordu. Asgari ücrete yapılan zam enflasyonun üzerinde gerçekleşmişti. Geçen yıl kasımda yıllık enflasyon yüzde 14’tü. Yani bu oranın 7 puan üzerine çıkılmıştı. Bu yıl ekim itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 19.89 oldu. Kasımda da artışın sürmesi bekleniyor. Yine enflasyonun 7-10 puan üzerinde bir zam yapılırsa toplam zam yüzde 30 civarı olabilir. Bu da 3.500-3.700 lira arası asgari ücret anlamına geliyor. Net rakam aralıktaki pazarlıkta ortaya çıkacak.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKINCA İKRAMİYELER DE ARTACAK

3600 gösterge konusu 2018’den bu yana gündemde ve gelecek yıl içinde çözüme kavuşturulması bekleniyor. Bakan Bilgin dün bu konuda “3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz” dedi. Peki ek gösterge kime, ne sağlayacak?

ÖĞRETMEN, POLİS, HEMŞİRE...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler sınıfı çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar için de bir ek gösterge rakamı belirlenmesini istiyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Bakan Bilgin, kamuda sözleşmeli personellerle ilgili bir çalışma başlattıklarını kaydederek, “Kamuda sözleşmeli ve kadrolu kamu personeli uygulaması var. Bu da ciddi bir soruna yol açıyor. İsteyen sözleşmeli personelimizi, zorunlu değil isteyenleri, kamu haklarına sahip kılınması konusu için de bir çalışma içindeyiz. Onun da çalışma gruplarını oluşturduk” dedi.

3600 EK GÖSTERGENİN EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ

Ek göstergenin 2200’den veya 3000’den 3600’e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de farklı etkiliyor. Ek göstergesi 2200 olan Emekli Sandığı’na tabi 25 yıl hizmeti bulunan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 3 bin 765 lira olan emekli aylığı 4 bin 723 liraya çıkacak. Dolayısıyla emekli aylığında 957 lira artış olacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 4 bin 16 lira olan emekli maaşı 5 bin 38 liraya yükselecek ve 1.021 lira artacak. Ek gösterge memurun maaşını da yükseltecek. Ancak fark, emekli maaşından daha az olacak. Yani yaklaşık 20-50 lira arasında artış olacak.

İKRAMİYEDE NE DEĞİŞİYOR?

Ek göstergesi 2200 ve 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesi sonucunda 125 bin 530 lira olan emekli ikramiyesi 157 bin 444 liraya çıkacak. Yani 31 bin 913 lira artacak. Aynı durumda 30 yıl hizmeti bulunan memurun ise 150 bin 636 lira olan emekli ikramiyesi 38 bin 296 lira artarak 188 bin 933 liraya çıkacak.