MediaMarkt’ın ‘Uzmanına Bak’ söylemi ile başlayan reklam filmleri Şahane Kasım ile devam ediyor. İndirim ve kampanyalar dönemi Black Friday’de markaların reklam bombardımanına maruz kalan tüketiciye Şahane Kasım için hazırladığı yeni filmleriyle seslenen MediaMarkt, ‘Reklamına değil uzmanına bak’ iddialı söylemiyle bu aya damgasını vuracak. Hazırladığı 3 filmiyle tüketicinin yatak odasına hatta banyosuna kadar giren indirim ve kampanya reklamlarına dikkat çeken MediaMarkt, Şahane Kasım’da alışveriş yapacak tüketicilere “Elektronik alışverişi için yanlış yerlere bakmayın. Elektronikte aradığınız güven, işin uzmanı MediaMarkt’ta!” diyor
07 Kas 2021 - 17:38- Ekonomi Güncelleme: 07 Kas 2021 - 17:39
“Reklamına değil uzmanına güven”
ÇALIŞAN YAKA KARTI İPTALİ
Çalışanlarımızdan Mustafa Cüneyt Çıkman şirketimizden ayrılmıştır. Gebze TÜBİTAK Martek şirket çalışanı yaka kartının iptal ilanıdır.İMPLANTEK MEDİ̇KAL SANAYİ̇ VE Tİ̇CARET LTD. ŞTİ̇.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.