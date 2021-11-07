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07 Kas 2021 - 17:38- Ekonomi G: 07 Kas 2021 - 17:39

“Reklamına değil uzmanına güven”
“Reklamına değil uzmanına güven” mask

MediaMarkt’ın ‘Uzmanına Bak’ söylemi ile başlayan reklam filmleri Şahane Kasım ile devam ediyor. İndirim ve kampanyalar dönemi Black Friday’de markaların reklam bombardımanına maruz kalan tüketiciye Şahane Kasım için hazırladığı yeni filmleriyle seslenen MediaMarkt, ‘Reklamına değil uzmanına bak’ iddialı söylemiyle bu aya damgasını vuracak. Hazırladığı 3 filmiyle tüketicinin yatak odasına hatta banyosuna kadar giren indirim ve kampanya reklamlarına dikkat çeken MediaMarkt, Şahane Kasım’da alışveriş yapacak tüketicilere “Elektronik alışverişi için yanlış yerlere bakmayın. Elektronikte aradığınız güven, işin uzmanı MediaMarkt’ta!” diyor

07 Kas 2021 - 17:38 - Ekonomi

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