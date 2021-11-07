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07 Kas 2021 - 17:38- Ekonomi G: 07 Kas 2021 - 17:39

Turkcell’den kâr rekoru

Turkcell, 2021’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde etti. Şirketin net kârı da aynı dönemde yüzde 18 artışla 1.4 milyar TL’ye ulaşarak tüm zamanların çeyrek dönemlik kâr rekorunu kırdı
Turkcell’den kâr rekoru mask

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Mobil, sabit, dijital servisler ve techfin gibi birçok alanda hayata dokunan zengin ürün portföyümüz ve üstün hizmet kalitesine odaklanan yaklaşımımız sayesinde mevcut ve yeni müşterilerimizin tercihi olmaya devam ettik. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiği bu dönemde odağımıza müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve memnuniyetini aldık; çeyrek bazında son 14 yılın en yüksek müşteri kazanımına imza attık. Ülkemiz ve müşterilerimiz için hayata değer katan çözümler geliştirilmesine yönelik motivasyonumuz, güçlü finansal performansımızdaki en önemli itici gücümüz oldu.”

07 Kas 2021 - 17:38 - Ekonomi

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