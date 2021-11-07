Sabancı Holding, net satışlarını % 38 artırdı

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, mevcut işlerde dijital dönüşüme önem verdiklerini belirterek, son yıllarda hayata geçirdikleri teknoloji odaklı yatırımlar sayesinde, pandeminin tüm kısıtlarına rağmen güçlü büyümeyi sürdürdüklerinin altını çizdi. Alper, şunları söyledi: “Güçlü finansal risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, kur ve faizlerdeki oynaklığa rağmen finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik.

YÜKSEK SEVİYEDE ÜRETİM

Bu dönemde güçlü nakit akışı yaratmaya devam ederek bilançomuzu sağlamlaştırdık. 9 aylık dönemde, banka dışı kombine gelirlerde yüzde 36 oranında büyüme ortaya koyduk. Sanayi şirketlerimiz bu dönemde güçlenen iç ve global talebi en iyi şekilde karşılayarak çok güçlü sonuçlar elde etti. Yapı malzemeleri şirketlerimiz de güçlü operasyonel performanslarıyla yüksek seviyede üretimlerini sürdürürken, küresel tedarik zincirlerindeki aksamalara rağmen, müşterilerinin taleplerini sağlam bir şekilde karşılamayı bildi.”

PROJE GELİŞTİRME

Alper, “Aksigorta ve Agesa arasında işbirliğini artırmaya yönelik sinerji projeleri başlatıldı. İki şirket ortak proje geliştirme ve strateji çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bankamız 2021’in ilk 9 ayında ekonomimize sağladığı kredi desteğini 330 milyarı nakdi olmak üzere toplam 400 milyar TL seviyesine çıkardı. Perakende iş kolumuz da bu dönemde teknoloji odaklı yatırım, hizmet ve projeleriyle Topluluğumuzun sürdürülebilir büyümesine önemli katkılarda bulundu” dedi.