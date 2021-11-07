Aygün’den istişare vurgusu

İlçedeki sivil toplum kuruluşları ile sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bu kez Derince Kent Konseyi Başkanı Ertekin Akbulak ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Yenikent Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada bir kez daha istişare vurgusu yapan Başkan Aygün, “İstişare bizim olmazsa olmazımız.
İYİ HİZMET ETMEK
Derince’ye daha iyi hizmet etmek için sivil toplum kuruluşlarımızın fikir ve önerilerini dikkatle dinliyoruz. İlçemizden hepimiz sorumluyuz ve Derince’mizin geleceğine birlikte yön veriyoruz. Bu bağlamda Kent Konseyi yönetimimize yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi. Kent Konseyi Başkanı Akbulak da ilçeye sunduğu hizmetler ve STK’lara olan katkıları dolayısıyla Başkan Aygün’e teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.