Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun ikinci maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda toplam 3 gol vardı. Bursaspor’un öne geçtiği mücadelede Berat 72. dakikada beraberliği getirdi. Tüm hatları ile 2. golü bulmak için baskı kuran yeşil siyahlılar korner kullandığı anda kontra yedi ve Hasan Sabri’nin 90+6. dakikadaki golüne engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti. Kocaelispor U-19 takımı ilk maçında deplasmanda Denizlispor 1-1 berabere kalmıştı.
07 Kas 2021 - 19:34- Spor Güncelleme: 07 Kas 2021 - 19:36
Gençler uzatmada yediği golle mağlup oldu! “1-2”
07 Kas 2021 - 19:34 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.