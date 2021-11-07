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07 Kas 2021 - 19:34- Spor G: 07 Kas 2021 - 19:36

Gençler uzatmada yediği golle mağlup oldu! “1-2”

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Gençler uzatmada yediği golle mağlup oldu! “1-2” mask

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun ikinci maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda toplam 3 gol vardı. Bursaspor’un öne geçtiği mücadelede Berat 72. dakikada beraberliği getirdi. Tüm hatları ile 2. golü bulmak için baskı kuran yeşil siyahlılar korner kullandığı anda kontra yedi ve Hasan Sabri’nin 90+6. dakikadaki golüne engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti. Kocaelispor U-19 takımı ilk maçında deplasmanda Denizlispor 1-1 berabere kalmıştı.
# Kocaelispor

07 Kas 2021 - 19:34 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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