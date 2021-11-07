Gençler uzatmada yediği golle mağlup oldu! “1-2”

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun ikinci maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Körfez Alpaslan Türkeş Stadı’ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda toplam 3 gol vardı. Bursaspor’un öne geçtiği mücadelede Berat 72. dakikada beraberliği getirdi. Tüm hatları ile 2. golü bulmak için baskı kuran yeşil siyahlılar korner kullandığı anda kontra yedi ve Hasan Sabri’nin 90+6. dakikadaki golüne engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti. Kocaelispor U-19 takımı ilk maçında deplasmanda Denizlispor 1-1 berabere kalmıştı.