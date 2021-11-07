Bakan Koca açıkladı: İşte Kocaeli'nin haftalık vaka sayısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, en yüksek vaka yoğunluğu 534,04'le Karabük oldu. En az vaka 12,83'le Şırnak'ta görüldü.

KOCAELİ'DE VAKA SAYISI

Kocaeli'de önceki hafta her 100 bin kişide vaka sayısı 456,88 iken bu rakam bu hafta 447,26'ya düştü. Kocaeli'de önceki hafta haftalık vaka sayısı 9.137, günlük vaka sayısı da 1.311'idi. Bu hafta ise haftalık vaka sayısı ilimizde 8.945'e düşerken, günlük vaka sayısı da 1.277 oldu.

Kocaeli, her 100 bin kişide 447,26 vaka sayısı ile ülke genelinde ilk 5 şehir arasında yer alıyor.