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07 Kas 2021 - 20:18- Gündem G: 07 Kas 2021 - 20:21

7 Kasım corona verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Kasım 2021 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 200 kişi hayatını kaybetti.
7 Kasım corona verileri açıklandı mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Kasım verilerine göre, 347 bin 783 test yapıldı. Son 24 saatte, 25 bin 304 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 852 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 200 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salgın gündeminden yorulduğunuzun farkındayız. Siz tedbirlere uyun, aşınızı olun; yapılması gereken başka ne varsa o görev bizim. Covid-19 testleri, hastalarımızın tedavisi, Turkovac'ın yaygın kullanıma hazırlığı devam ediyor. Hedefimiz, şu günlerin bir an önce unutulması” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale,   Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.
# sağlık, covid-19

07 Kas 2021 - 20:18 - Gündem

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