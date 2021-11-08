Anadolu Sigorta ödül aldı  

Sigorta sektöründeki dijital dönüşüm projeleriyle adından söz ettirmeyi sürdüren Anadolu Sigorta, bu alanda önemli bir ödülün daha sahibi oldu. “IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri 2021”de “Yapay Zekanın Geleceği” kategorisinde ödüle layık görülen Anadolu Sigorta, “Hasar Mualllaklarının Makine Öğrenmesi ile Tespiti” projesiyle birincilik elde etti.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

IDC Türkiye tarafından bu yıl “'Dijital Ekonominin Yükselişi ve CEO'ların Yeni Gündemi” teması ile düzenlenen Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 150’den fazla proje yarıştı. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, uzun yıllardır yatırım yaptıkları dijital dönüşüm projelerinden biri olan “Hasar Mualllaklarının Makine Öğrenmesi ile Tespiti” uygulamasıyla ödül kazanmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.