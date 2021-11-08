4 çocuk babası koronavirüse yenildi

İzmit Şirintepe Mahallesi Bora Sokak adresinde ikamet eden DSİ’den emekli Orhan Coştu (85) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Orhan Coştu’nun cenazesi Kent Camii'nden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.