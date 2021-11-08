2022’de nüfusun yarısı internette alışverişte  

2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne ilişkin temel göstergelere yer verildi. Önümüzdeki yıl sabit telefon abone sayısında artış beklenmiyor. Sabit telefon abone sayısı 2020’de artarak 12 milyon 449 bine çıkarken, 2021 sonunda abone sayısının 12 milyon 500 bin olması bekleniyor.

KULLANAN BİREYLER

İnternet abone sayısı ve internet erişimine sahip hane oranı ise artıyor. Genişbant internet abone sayısının 2021 yılı sonunda 86 milyon olması beklenirken, 2022’de bu sayının 90 milyon aboneye yükseleceği öngörülüyor. 2020’de yüzde 79 olan internet kullanan bireylerin oranının ise, 2021 sonunda yüzde 82.6’ya, 2022’de yüzde 84’e yükselmesi bekleniyor.

İNTERNET ERİŞİMİ

Ayrıca 2022’de internet erişimine sahip hane oranının da yüzde 93.5’e yükseleceği tahmin ediliyor. Salgınla birlikte hızlı yükselişe geçen internetten alışveriş yapanların oranı 2020’de yüzde 36.5’ken, 2021 yıl sonu itibariyle yüzde 44.3’ü bulacak. 2022’de ise oranın yüzde 50’ye çıkması bekleniyor.