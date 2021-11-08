ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekleşen ING Türkiye, üçüncü çeyrekte 40.6 milyar TL’si nakdî olmak üzere toplam 47.1 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiye kaynak sağladı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING Türkiye olarak yılın üçüncü çeyreğinde de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürürken mevduatta ve aktif toplamda yıl sonuna göre büyüme kaydettik. Bu dönemde dijitalleşme yolunda attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye devam ettik, uzaktan müşteri edinimi ile ING’li olan müşterilerimizin oranı toplam müşteri edinimi içerisinde yüzde 35’e ulaştı” dedi.
08 Kas 2021 - 13:54- Ekonomi Güncelleme: 08 Kas 2021 - 13:55
ING’den ekonomiye katkı
ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekl...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.