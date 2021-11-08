08 Kas 2021 - 13:54- Ekonomi G: 08 Kas 2021 - 13:55

ING’den ekonomiye katkı    

ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekl...
ING’den ekonomiye katkı     mask

ING Türkiye, 2021 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.72 olarak gerçekleşen ING Türkiye, üçüncü çeyrekte 40.6 milyar TL’si nakdî olmak üzere toplam 47.1 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile ekonomiye kaynak sağladı. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “ING Türkiye olarak yılın üçüncü çeyreğinde de ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürürken mevduatta ve aktif toplamda yıl sonuna göre büyüme kaydettik.  Bu dönemde dijitalleşme yolunda attığımız adımların olumlu sonuçlarını da görmeye devam ettik, uzaktan müşteri edinimi ile ING’li olan müşterilerimizin oranı toplam müşteri edinimi içerisinde yüzde 35’e ulaştı” dedi.

08 Kas 2021 - 13:54 - Ekonomi

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