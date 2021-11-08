Trendyol ve Birleşmiş Markalar Derneği’nden GÜÇ BİRLİĞİ

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ile Türk perakende sektörünü desteklemek için iş birliğine imza attı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türkiye’nin Trendyol’u olarak Birleşmiş Markalar Derneği ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde perakende sektörünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Böylece sektörün büyümesini desteklerken, ülke ekonomimize de pozitif katkı sağlayacağız’’ dedi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel “Son iki yılda e-ticaret büyümesi perakende sektöründe çok önemli bir ivme kazandı, markalarımızla Trendyol arasındaki iş birliğinin güçlenmesi ekonomimize büyük kazanç olur” dedi.