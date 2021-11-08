08 Kas 2021 - 13:55- Ekonomi G: 08 Kas 2021 - 13:56

NİO yemek takımı ile 2022’ye mutlu girin

Yeni yıla evlerinde sevdikleriyle birlikte girecek olanlar için yılbaşı sofraları ayrı bir öneme sahip. Keyifli ve özenli yılbaşı sofranıza şıklığı il...
NİO yemek takımı ile 2022’ye mutlu girin mask

Yeni yıla evlerinde sevdikleriyle birlikte girecek olanlar için yılbaşı sofraları ayrı bir öneme sahip. Keyifli ve özenli yılbaşı sofranıza şıklığı ile eşlik edecek Nio Yemek Takımı ile 2022'ye mutlu bir sofrada girin. Evlerde alışılmışın dışında farklı formlarda özel tasarım mobilyaları ile kreatif çözümler sunan CVK Mobilya, Nio Yemek Odası Takımı ile zarafeti ve kaliteyi evinize getiriyor.

METAL DETAYLAR

Üst tablasında kullanılan özel, leke tutmayan Metalix mermeri ile farklı bir dokusu olan Nio yemek takımı, paslanmayan metal detaylarıyla dikkat çekiyor. Konsol ve masa ayaklarında 3 aşamalı lake cila uygulaması olan Nio yemek odası, istenilen renk ve ölçülerde yapılabilme özelliği ile sizlere kaliteyi sunuyor.  Bu özel masada yılbaşında sevdiklerinizle yeni yıla mutlu bir merhaba deyin.

08 Kas 2021 - 13:55 - Ekonomi

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