Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet taşınmaz satışa sunuldu. Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilecek. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
08 Kas 2021 - 13:56- Ekonomi Güncelleme: 08 Kas 2021 - 13:57
44 adet taşınmaz satışa sunuldu
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet t...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.