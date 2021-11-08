Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından 44 adet taşınmaz satışa sunuldu. Hazine adına kayıtlı taşınmazların satış ihaleleri, 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında ilan metninde belirtilen saatlerde İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda gerçekleştirilecek. Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.