Dilovası Belediyespor’da asker olan bir futbolcu oynadı mı? 

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Dilovası Belediyespor ile Suadiyespor, Tavşancıl Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maçı Dilovası temsilcisi son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 kazandı. Ancak bu maçta farklı bir iddia konuşuluyor.
ŞİKAYET EDECEKLER
İddiaya göre Dilovası Belediyespor’da “İsmi bizde saklı olan” bir futbolcunun resmi olarak asker olduğu, Suadiyespor maçında sahaya 11’de çıktığı maçın ardından ise karayolu ile birliğine teslim olduğu ifade edildi. Suadiyespor Kulübü’nün konu ile ilgili şikayette bulunacağı da öğrenildi. Kurallara göre bir futbolcu eline sülüsünü alana kadar müsabakalara katılabilir ancak askerlik sürecinden terhis alana kadar da hiçbir müsabakaya katılamaz. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.