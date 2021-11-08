08 Kas 2021 - 13:56- Spor G: 08 Kas 2021 - 13:57

Dilovası Belediyespor’da asker olan bir futbolcu oynadı mı? 
Dilovası Belediyespor’da asker olan bir futbolcu oynadı mı?  mask

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Dilovası Belediyespor ile Suadiyespor, Tavşancıl Stadı’nda karşı karşıya geldi. Zaman zaman gerilimli anların yaşandığı maçı Dilovası temsilcisi son dakikadaki penaltı golü ile 1-0 kazandı. Ancak bu maçta farklı bir iddia konuşuluyor.

ŞİKAYET EDECEKLER

İddiaya göre Dilovası Belediyespor’da “İsmi bizde saklı olan” bir futbolcunun resmi olarak asker olduğu, Suadiyespor maçında sahaya 11’de çıktığı maçın ardından ise karayolu ile birliğine teslim olduğu ifade edildi. Suadiyespor Kulübü’nün konu ile ilgili şikayette bulunacağı da öğrenildi. Kurallara göre bir futbolcu eline sülüsünü alana kadar müsabakalara katılabilir ancak askerlik sürecinden terhis alana kadar da hiçbir müsabakaya katılamaz. Konu ile ilgili ilerleyen günlerde nasıl kararlar alınacağı merak ediliyor.
# Dilovası

08 Kas 2021 - 13:56 - Spor

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