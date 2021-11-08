Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler/Junior’ ve ‘İki çeker’şampiyonu oldu

1999 doğumlu gelecek vaat eden genç pilotu Ali Türkkan ile2021 Balkan Ralli Kupası’nda‘Gençler’ ve ‘İki Çeker’ Şampiyonluğunu ülkemize kazandıran Castrol Ford Team Türkiye, bu derecesiyle katılmaya hak kazandığı 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilen Avrupa Ralli Kupası Finali’nden şampiyon olarak dönmeyi başardı.

Tek bir yarış olarak düzenlenen Avrupa Ralli Kupası Finali’nemutlak zafer parolasıyla çıkanCastrol Ford Team Türkiye, genç pilotu Ali Türkkan ileuluslararası arenada ‘gençler-junior’ ve ‘iki çeker’ kategorisinde Türkiye’ye ilk ve tek birinciliği kazandırarak, Avrupa’da bir kez daha tarih yazdı. Eylül ayında Sırbistan Rallisi’nde ‘Gençler Klasmanı’nı kazanarak “Balkan Gençler Şampiyonluğu” unvanını ülkemize armağan eden Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası Büyük Finali’nde genç pilotu Ali Türkkan deneyimli co-pilotu Onur Vatansever’in desteği ve muhteşem performansıyla çok zorlu şartlarda gerçekleşen rallide “Gençler-Junior” ve ‘İki çeker’ sınıfında Avrupa Ralli Kupası’nın sahibi oldu. Ali Türkkan bu başarısıyla Ford Fiesta Rally4 ile ralli tarihinde Türkiye’ye “Gençler” sınıfında ilk ve tek Avrupa Kupası Şampiyonluğunu kazandırdı.