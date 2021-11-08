İnsanlığın ilk buğdayı Siyez Mecidiye’de toprakla buluştu  

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğü ile kentte tarımsal kalkınmaya yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 438 çiftçiye Nusrat buğday tohumlarını dağıtan İzmit Belediyesi, bir ilke daha imza atarak bu topraklarda binlerce yıllık geçmişi olan Siyez Buğday tohumunu toprakla buluşturdu.

KARAASLAN: VERİMLİ BİR ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK

İzmit Belediyesi, insanlığın ilk buğdayı ve bir dünya değeri olan 10 bin yıllık Siyez buğdayını gözlemlemek ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla ekime bugün Mecidiye Mahallesi’nde başladı. Programda ilk olarak konuşan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Geçtiğimiz yıl Ambarcı Köyü’nde ekimini yaptığımız buğdayın bu sene hasadını gerçekleştirdik. Verimli bir çalışma sonucunda çiftçilerimize yüzde 70 hibeli tohumları dağıttık.

BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bugün burada İzmit Belediyesi ve İzmit Ziraat odası ortaklığında 10 bin yıllık Siyez buğday tohumunun ekimini yapacağız. Siyez buğdayının diğer buğdaylara nazaran daha yüksek besleyiciliği ve verimi olduğunu görüyoruz. Unutulmuş değerlerin bugün toprakla buluşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda sayın belediye başkanımıza tarımsal kalkınma anlamında kırsal bölgelere verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET: ÜRETİMİ ARTTIRMAK ÖNEMLİ

Göreve geldiği günden bu yana İzmit’te tarımsal hamlelerle üretime ve üreticiye destek veren İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Göreve geldiğimizden beri kırsal kalkınmanın öneminden bahsediyoruz. Köylerimizde üretimi arttırmak, teşvik etmek önemli. Biz de belediyenin tüm imkânlarını, kaynaklarını halkımız içim nasıl daha yararlı kullanabiliriz diye düşünerek kullanmaya gayret ediyoruz. Nasıl öncü çalışmalarla üreticiyi teşvik edebiliriz ve üreten insanımıza, elleri nasırlı yurttaşlarımıza daha fazla kaynak nasıl yaratabiliriz diye kafa yoruyoruz.

ÇİFTÇİMİZİN YANINDA OLMAK İSTEDİK

Üreten belediye İzmit Belediyesi vizyonuyla hareket edeceğiz demiştik. Geçtiğimiz dönemde buğday dememe çalışmalarımız güzel sonuçlarla nihayete erdi. Proje sonunda da çiftçimize verdiğimiz hibe desteği ile çiftçimiz daha fazla üretsin istedik. Giderleri azalsın, giderlerine biz de destek verelim istedik. Kentimize değer katan ürünler yetiştirebilmek için çiftçimizin yanında olmak istedik. İnşallah verimini, ürünlerini almak da nasip olur.

TEŞVİK EDİLİRSE KENTE MARKA DEĞERİ KATACAK

Bugün gerçekleştireceğimiz etkinlik de aslında bir deneme projesi. Çiftçimize öncü olmak istiyoruz. Bu konuda çiftçilerimize yol göstericilik yapmak istiyoruz. Kentimize kıymet katacak çalışmalar noktasında sürekli fikir üretmeye çalışıyoruz. Bugün de de Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün öncülüğüyle ata tohumu dediğimiz ve besleyiciliği çok yüksek Siyez buğdayının ekimini yapacağız. İzmit kırsalında da eğer işlenir ve teşvik edilirse kente marka değeri katacak önemli bir ürün.

İNSANLIĞIN TARIMINI YAPTIĞI İLK BİTKİ

Siyez buğdayı bu topraklarda binlerce yıllık geçmişi olan ama ne yazık ki teknolojinin de gelişmesiyle beraber birçok buğday çeşidinin ortaya çıkmasıyla kalitesi görmezden gelinmiş ve unutulmuş. Bölgede zamanla unutulan bu bitki, insanlığın tarımını yaptığı ilk bitki. O tarihten günümüze hiçbir genetik değişikliğe uğramadan gelen Anadolu’nun ve bu toprakların öz insanlığın ilk buğdayı olan Siyez buğdayını bu çalışmayla birlikte gözlemleme ve ekimini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz.

TARİHİMİZDE KALİTELİ ÜRÜNLER VAR

Siyez buğday tohumlarının ekimi için Mecidiye Köyü’müzü tercih ettik. Köy halkımıza öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Bu ürün düşük glüten içeriği ve diğer buğdaylara nazaran yüksek besleyiciliği ile öne çıkıyor. Glüten hassasiyeti ve çölyak gibi hastalıklar nedeniyle daha doğal ve kaliteli, genetiğiyle oynanmamış ürünlere ihtiyacımız var. Her şeyi ithal eder bir duruma geldik. Hâlbuki bizim tarihimizde o kadar kaliteli ve besleyiciliği yüksek ürünler var ki.

BİSMİLLAH DİYELİM

Düşük glüten içeriği ile öne çıkan Siyez, son yollarda organik pazarlarda yerini aldı. Ülkemizde ve dünyada aranan çok kıymetli bir ürün haline geldi. Kırsal kalkınmada katma değeri yüksek ekonomik değeri yüksek bir ürün haline geldi. İnsanlığın ilk tarımını yaptığı bitki olan ve yüksek besleyiciliği ile diğer buğdaylara nazaran daha sağlıklı olması sebebiyle Siyez buğdayının tarımının farkındalığı arttırmak ve bu topraklarda unutulmuş değerleri tekrar bu topraklara döndürme amacıyla bugün ekime başlıyoruz. İnşallah değerli köy halkımızla beraber hasadını yapmak da nasip olur. İnşallah çiftçimize ve üreten insanlarımıza bir katkısı olur. Ufacık bir faydamız bile olacaksa ne mutlu bize. Biz bir Bismillah diyelim, bakalım yol nereye gidecek. Herkes için hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.