08 Kas 2021 - 13:58- Spor G: 08 Kas 2021 - 13:59

TVF Erkekler 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtlı Efeler Manisa’da, 2-0’dan maç verdi: Şaka gibi !..
TVF Erkekler 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtlı Efeler Manisa’da, 2-0’dan maç verdi: Şaka gibi !.. mask

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Kocaeli BŞB Kağıt Spor'u konuk eden Jeopark Kula Belediyespor, geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmayı bildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1.Ligi'nde 5.hafta müsabakaları kapsamında Jeopark Kula Belediyespor ile Kocaeli BŞB Kağıt Spor karşı karşıya geldi. Kula Yeni Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada üstünlük kurarak 20-25 ve 26-28'lik set skorlarıyla öne geçen Kocaeli BŞB Kağıt Spor, inanılmaz hatalarla maçı buradan 3-2 kaybetti. Oyun disiplininden ödün vermeyen Manisa ekibi Jeopark Kula Belediyespor, 25-21, 25-23 ve 15-9'luk set skorlarıyla muhteşem bir dönüş yaptı.

08 Kas 2021 - 13:58 - Spor

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