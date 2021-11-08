08 Kas 2021 - 13:58- Gündem G: 08 Kas 2021 - 14:00

Söğüt, “2.5 yılda 1 milyar TL yatırım yapıldı  

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, 2,5 yılda Körfez’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklarla birlikte 1 milyar TL’lik yatırım ve hizmetin hayata geçtiğini belirtti    

Söğüt, “2.5 yılda 1 milyar TL yatırım yapıldı   mask

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki park açılışlarının ardından vatandaşlarla sohbet ortamında bir araya geldi. Körfez’e hizmette 2.5 yılı geride bıraktıklarını belirten Başkan Şener Söğüt, “3 yıla doğru yol alıyoruz. 3 yıl içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlıklarımız ve TOKİ ile birlikte toplamda 1 milyar TL’lik projeleri tamamladık ve devam ediyoruz.

 

GÜÇLÜ TÜRKİYE İLE MÜMKÜN

Bu noktada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, değerli bakanlarımıza ve en önemlisi de bu ülkeye, millete değerler katan, hizmetler eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün 2,5 yılda Körfez’e 1 milyar TL’lik yatırımı hayata geçiriyor olmak güçlü Türkiye ile mümkün.

 

BÜYÜKŞEHİRİN YATIRIMLARI

İlçemize sadece Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu; tamamlanan ve devam eden projelerin maliyeti 584 milyon TL. Bunun içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları, Tütünçiftlik-İlimtepe yolu, Hereke Sahili, Orhangazi Anadolu Lisesi içerisindeki spor salonu, Kılavuz Gençlik Merkezi, pandemi destekleri ve daha nice hizmetler var.

 

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteği ile TOKİ ile birlikte İlimtepe’de 1500 konut hayata geçiyor. İnşaat çalışmaları başladı. Başlı başına 300 milyon TL’lik bir proje. TOKİ, Millet Bahçemiz için ihaleye çıktı. 60 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım bu da. Bunları geçmişte yapmak mümkün değildi. Bugün 1 milyar TL’lik yatırımı 2,5 yıl içerisinde tamamladık ve devam ediyoruz. Dönem sonuna kadar da bunların üstüne proje koyacağız.

 

ÜSTÜNE YENİLERİNİ EKLİYORUZ

Bizler de Körfez Belediyesi olarak 200 milyon TL’lik projeyi tamamladık ve devam eden projelerimiz var. Açtığımız parklar gibi yeni parklar, sosyal tesisler kazandırdık. İş yaşam merkezleri dışında ilçemize yeni bilgi evleri, yeni ulaşım ağları ilave ettik. Ve bunun gibi birçok projenin çalışmaları, ihaleleri yapılması için gece gündüz çalışıyoruz. Aşk ile çalışan yorulmaz. Biz de aşk ve sevgi ile çalışarak mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı.

# proje, Tahir Büyükakın
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Kas 2021 - 13:58 - Gündem

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