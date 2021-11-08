Gebze ve Değirmendere ‘BAL’ gibi zirvede

Bölgesel Amatör Lig 7.Bölge 2. ve 3.Grup’ta zirveyi Kocaeli takımları ele geçirdi. 2.Grup’ta İstanbul deplasmanından 2-1 galip dönen Değirmendere lider oldu. 3.Grup’ta Gebzespor, derbide “Ölüm Grubu” olarak adlandırılan Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 3. Grup'ta mücadele eden Gebzespor sahasında Karamürselspor ile karşılaştı. İlk yarıya etkili bir oyun ile başlayan Gebzespor, dakika 43’de Burak Toker’in golü ile 1-0 öne geçti. Gebzespor 45+1. dakikada Güven Güneri’nin asistiyle topla buluşan Yunus Emre Ayaz golü ile ilk yarıyı 2-0’lık skorla bitirdi. İkinci yarıda etkili olamayan ev sahibi takım, 73. dakikada Karamürselspor’un kazandığı penaltı sonrasında Abdulkadir Kaba’nın vuruşuyla kalesinde golü gördü. Müsabakayı 2-1 kazanan Gebzespor, puanını 6’ya yükseltti.