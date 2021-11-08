08 Kas 2021 - 13:59- Spor G: 08 Kas 2021 - 14:00

Bursa’dan kınama
Bursa’dan kınama mask

Bursaspor Kulübü, sert bir açıklama yayımladı. Yeşil-Beyazlılar, “Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı. TFF 1. Lig’in 12. haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 2-1 mağlup olan Bursaspor, dönüş yolunda saldırıya uğradı. Bursaspor Kulübü, takım otobüslerine tekme ve şişe atan Kocaelispor taraftarını kınadığını açıkladı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklama şu şekilde: “Takımımız stadyuma girerken otobüsümüze tekme ve şişe atan Kocaelisporlu taraftarları şiddetle kınıyoruz.”
# Kocaelispor, Bursaspor

08 Kas 2021 - 13:59 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.689 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze ve Değirmendere ‘BAL’ gibi zirvede mask
Gebze ve Değirmendere ‘BAL’ gibi zirvede
TVF Erkekler 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtlı Efeler Manisa’da, 2-0’dan maç verdi: Şaka gibi !.. mask
TVF Erkekler 1. Ligi’ndeki temsilcimiz Kağıtlı Efeler Manisa’da, 2-0’dan maç verdi: Şaka gibi !..
Dilovası Belediyespor’da asker olan bir futbolcu oynadı mı?  mask
Dilovası Belediyespor’da asker olan bir futbolcu oynadı mı? 
Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler/Junior’ ve ‘İki çeker’şampiyonu oldu mask
Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Kupası ‘Gençler/Junior’ ve ‘İki çeker’şampiyonu oldu
Kocaelispor’un eski futbolcusu Lazarov: Atatürk Evi ile gurur duymalısınız mask
Kocaelispor’un eski futbolcusu Lazarov: Atatürk Evi ile gurur duymalısınız
Özcan Bizati: Bu konular düzenimizi olumsuz etkiledi mask
Özcan Bizati: Bu konular düzenimizi olumsuz etkiledi
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL