Meme kanserine dikkat çekildi    

Ülkemizde son yıllarda özellikle artan meme kanseri ile ilgili farkındalık projelerine altı farklı meslek dalından insanların bir araya gelmesiyle bir yenisi daha eklendi. Filistin asıllı doktor Alaa Abed "meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır" sosyal sorumluluk ve farkındalık projesine İstanbul merkezli yayın yapmakta olan Mavi Karadeniz Televizyonu ana sponsorluğunda kamu spotu çekildi.

MAKYAJ SANATÇISI

Meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır farkındalık yaratma ve sosyal sorumluluk projesine İstanbul'dan pratisyen hekim Dr Alaa Abed, Kartepe’den makyaj sanatçısı ve kadın kuaförü Gülay Kurt, Kocaeli’nden network marketing müdürü Serap Menteşe, Mavi Karadeniz Televizyonu Genel Müdürü Ertan Yıldız, sanatçı menajeri ve tv program sunucusu Habibe Naz Özcan ile birlikte gazeteci Eyüp Kadir Kılcı artan meme kanserine dikkat çekti.

6 FARKLI MESLEK

Mavi Karadeniz TV stüdyolarında çekimleri yapılan" Meme Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır" kamu spotu TV kanalları ile birlikte sosyal medya platformlarında yayınlandı. Filistinli Doktor Alaa Abed projesinde organizator ve sanatçı menajeri Habibe Naz Özcan organizasyonuyla 6 farklı meslek dalından tanınmış simalar “Geç Olmadan Meme Kanserine Dur de, Erken Tanı Hayat Kurtarır, Sigarayı Bırak Kansersiz Yaşama Bak” sloganıyla bir sosyal sorumluluk projesine imza attılar.