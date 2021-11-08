Bursa zaferinin şifreleri

Kocaelispor, Bursaspor’u sahasında 2-1 mağlup etti ve puanını 20’ye çıkarırken Play-Off hattında tutundu. Bu maçta galibiyeti getiren hususlar nelerdi? İşte detaylar…

12. ADAM

Kocaelispor tribünleri bu sezonun en yüksek taraftar rakamına ulaştı. Yaklaşık 13 bin taraftarlık koro galibiyetin anahtarları arasında başı çekti. Maç öncesi açılan “Terbiye” pankartı yaratıcılık adına muazzamdı. Bursa galibiyetini getiren hususların başında müthiş taraftarımızı yazabiliriz.

YÜKSEK KONSANTRASYON

Yeşil siyahlılar futbolcuların maça yüksek konsantrasyonla hazırlandıkları dikkatlerden kaçmıyordu. Rakibin Bursaspor olmasının şehir açısından ne kadar önemli olduğu futbolcular tarafından da hissedildi ve bu bilinç teknik kadro ve futbolcuların zihninden hiç çıkmadı.

KOŞU KALİTESİ

Kocaelisporlu futbolcuların her geçen gün mücadele gücü ve direnci artıyor. Bu anlamda yardımcı teknik kadro ve tabii ki kondisyonerlik departmanlarını kutlamak lazım. Rakibinden daha hareketli ve hamleli bir takım olan Kocaelispor özellikle kendi yarı sahasında fazla boş alan bırakmadı.

ERKEN GOL

Dino ile gelen erken gol, Bursa ekibinin savunmasını biraz daha öne çıkarmasına ve savunma arkasındaki boşluk alanlarını açmasına neden oldu. Bursa ekibinin ağır stoperleri ve daha az dinamik orta saha oyuncuları karşısında yeşil siyahlıların rahat pas yaptıkları görüldü.

RAKİBİN EKSİLMESİ

Bursaspor’da Zalazar’ın kırmızı kart görmesi rakip takım adına her şey bir birine karıştırdı. Bursa’nın kilit oyuncusu, hem savunmada hem de hücumdaki etkili ismi Zalazar’ın 30. dakikadan itibaren olmaması özellikle Kocaelispor orta sahasını çok rahatlattı ve yeşil siyahlılar bu sezonun en bol paslı maçını çıkardı.

SAVUNMADAKİ UYUM

Atila’nın yokluğunda Cisse sol beke devşirildi, yüksek tempolu Semih sağ bekte maça başladı, savunma ortasında Diogo ve Musa Nizam gerek ilk yarıda Matavz’a gerekse de ikinci yarıda Batuhan Kör’e tabiri caizse adım attırmadı. Ancak kanat beklerinin ofansa olan katkısı skor rahatlığına rağmen beklenen seviyede değildi. Semih’in en fazla hissederek oynadığı maçlardan birisi de Bursaspor maçıydı.

YILMAZ!

Savunma önündeki Yılmaz takımın hamallığını yapmaya devam etti. 8 numara özelliği de bulunan Yılmaz’daki tempo ve bilinçli oyun merkezi oldukça rahatlattı. Yılmaz ribaunt denilen tüm sarkan topları mıknatıs gibi çekti, oyunun yönünü çabuk değiştirdi, geçiş organizasyonunda da kusursuzdu. Yılmaz öte yandan ceza sahasının sürpriz oyuncusu oldu. İkinci gol öncesi Tisdell’in pasında çektiği şut ağlarla buluşabilirdi. Bu şutta kaleci Erhan’ın müdahalesi sonrası top Benhur’a geldi ve Benhur da 51. dakikada attığı golle skoru 2-0’a getirdi.

MANDJECK – TAŞ VE MERKEZ GÜVENLİĞİ

Mandjeck anlamsız bir şekilde rakibinin ayağını kendi eliyle budadığı pozisyon dışında yüksek mücadele gücü ile merkezi ayakta tutan isimlerdendi. Takımın sigortalarından Mehmet Taş da oyuna girdikten sonra 2-1’lik skorun ve oyunun daha krize girmemesi için alkışlanacak bir oyun ortaya koydu.

TISDELL’İN EN VERİMLİ FUTBOLU

Sezon başından beri beklentilerin altında kalan Terrence Tisdell kendisi adına sezonun en verimli ve mücadeleci topunu oynadı. Liberyalı futbolcu Pereira’dan formayı aldığı maçta süresini iyi değerlendirdi. Bu oyunla Tisdell, Bandırma’daki formasını da garanti altına aldı.

DINO – BENHUR

Dino için söylenecek çok fazla bir şey yok. Attığı gollerin dışında, saygı duyulacak bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Benhur ile olan uyumunun dışında da pas istasyonunu da sağlıyor. Maçın son bölümlerinde forvet arkasına geçen Dino burada da iyi işler yapabileceğinin sinyalini yaktı. Açık alanda oynamayı seven Dino, Bursa maçında da ekmeğini taştan çıkarmaya devam etti. Ligdeki 3. golünü Bursa ağlarına gönderen Benhur ise geçen sezona oranla çok daha olgun, bilinçli ve ne yaptığını bilen bir kimlikte futbol oynuyor. Tek sıkıntısı final ve son vuruş olan Benhur ile gol krallığında lider konumda bulunan Dino, 12 golün tamamına katkı sağladığı gibi sadece takımı değil, şehrin ayakta kalması için de öncü rol üstleniyor.