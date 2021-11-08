08 Kas 2021 - 14:01- Spor G: 08 Kas 2021 - 14:02

Bisikletçilerin unutulmaz günü

Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi'nin kıyısındaki 236 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor
Bisikletçilerin unutulmaz günü mask

Kocaeli Triatlon Kulübü (S2R Team) ile YüzBinKoş Spor Kulübü (YBK) üyesi bisikletçiler, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ziyaret ederek, unutulmaz bir gün geçirdi. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Kocaeli Triatlon Kulübü (S2R Team) ile YüzBinKoş Spor Kulübü (YBK) üyesi bisikletçiler, Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ziyaret etti. Bisikletçiler, bölgeyi gezerek, Altınova Belediyesi personelinden bilgi aldı. Bisikletçiler, kuş gözlem kulesinde kuşları ve bölgeyi izleyen misafirler güzel bir gün geçirdi. Kulüp üyeler, Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alarak çevreyi ve hayvanları korumaya söz verdi.
# eğitim

08 Kas 2021 - 14:01 - Spor

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