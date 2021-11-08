10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz

İzmit Belediyesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da dünyanın en zengin Atatürk Evi Müzesi’nde Atatürk’ü anma programı gerçekleştirecek. Anma programı 10 Kasım’da Atatürk’e ait yüzlerce fotoğraf ve eşyanın yer aldığı Atatürk Evi Müzesi’nde 09.05’te başlayacak.
KARANFİL BIRAKILACAK
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. Yıldönümünde Atatürk Evi’nde gerçekleştirilecek anma programına Özel İzmit Dil Zamanı Kişisel Gelişim Kursu, Sevgi Tomurcukları Anaokulu 45 öğrencisi ve öğretmenleri ile protokol katılacak. Saat 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programda Atatürk heykeline karanfil bırakılacak. Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerinin şiir okuyacağı programda helva dağıtımı yapılacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.