08 Kas 2021 - 14:17- Gündem G: 08 Kas 2021 - 14:19

10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz

İzmit Belediyesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da dünyanın en zengin Atatürk Evi Müzesi’nde Atatürk’ü anma programı gerçekleştirecek

10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz mask

İzmit Belediyesi Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da dünyanın en zengin Atatürk Evi Müzesi’nde Atatürk’ü anma programı gerçekleştirecek. Anma programı 10 Kasım’da Atatürk’e ait yüzlerce fotoğraf ve eşyanın yer aldığı Atatürk Evi Müzesi’nde 09.05’te başlayacak. 


KARANFİL BIRAKILACAK

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. Yıldönümünde Atatürk Evi’nde gerçekleştirilecek anma programına Özel İzmit Dil Zamanı Kişisel Gelişim Kursu, Sevgi Tomurcukları Anaokulu 45 öğrencisi ve öğretmenleri ile protokol katılacak. Saat 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak programda Atatürk heykeline karanfil bırakılacak. Sevgi Tomurcukları Anaokulu öğrencilerinin şiir okuyacağı programda helva dağıtımı yapılacak.
# Mustafa, İzmit belediyesi
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Kas 2021 - 14:17 - Gündem

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