Türk Sağlık Sen: Söz değil, icraat bekliyoruz  

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu Üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, üye ziyaretleri kapsamında Kocaeli Devlet Hastanesi, İzmit Seka Devlet Hastanesi, Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ndeki işyeri temsilcileri ile üyeleri ziyaret etti.

“400 TL TÜRK KAMU SEN’İN KAZANIMIDIR”

Çalışanları bilgilendiren Başkan Çeker, “Malum-Sen yöneticileri çalışanları yanıltarak, 400 TL’lik toplu sözleşme ikramiyesini sadece kendi üyeleri alacakmış gibi lanse ediyorlar. Gerçekleri çalışanlardan saklamak suretiyle yalan söylemeye devam etmektedirler. 400 TL Toplu Sözleşme İkramiyesi, Türkiye Kamu Sen’in kazanımıdır. Sendika ayrımı gözetilmeden 2005 yılından bu yana her yıl artarak tüm sendika üyelerine ödenmektedir” dedi.

“VERGİLER YÜZDE 15’TE SABİTLENSİN”

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Vergilerde adalet sağlanmalıdır. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı. Bizim talebimiz, vergiler %15’te sabitlensin. Biz vergi ödemeyelim demiyoruz. Hatta şunu da hatırlatmak istiyoruz, kamu çalışanları maaşını almadan vergisini ödemektedir. Ama bu sisteme bakıldığında, ocakta alınan maaş zammı nisanda eriyor. Genel Başkanımız ve yöneticilerimiz bu ay yapılacak KPDK toplantısında yine bu konuları masaya getirecekler” dedi.

“TAKDİRE ŞAYAN MÜCADELE”

Başkan Ömer Çeker, “Pandemide sağlık çalışanlarımız Kurtuluş Savaşı mücadelesi verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Döner sermaye gelirlerimiz düştü ve ciddi maddi mağduriyetler doğdu. Bu sistem sağlık çalışanları açısından bitmiş durumda. Bu insanlar tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Mutlaka bu saatler düzenlemelidir. Yineliyoruz, söz değil icraat bekliyoruz” dedi.