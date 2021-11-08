Yozgatlılar Derneği yeni binasını törenle açtı

Kocaeli Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği, yeni dernek binasının açılışı için kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Körfez Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlikte Yozgatlı sanatçı Mahmut Yıldız da sahne aldı. Açılış törenine AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve İlyas Şeker, geçmiş dönem Milletvekili Lütfullah Kayalar, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, bazı siyasi parti temsilcileri, STK yöneticileri katıldı. Bir aydır hazırlık için çalışmalarını sürdüren derneğin açılışının sönük kalması, programı organize edenleri bir hayli üzdü. Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Erol Akalın da programa kalabalık bir ekiple katıldı.

KOCAELİ VE YOZGAT YOK, KAYSERİ BASINI VAR

Yozgatlıların açılışına Kayseri basınının davet edilmesi ise, tepkilere neden oldu. Türkiye’nin güçlü yerel basınına sahip Kocaeli basını ile Yozgat basını programa davet edilmedi. Programın sönük geçmesi ise organizasyoncular tarafından üzüntüyle karşılandı. Dernek Başkanı Salim Ata, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e ise katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Daha sonra protokol mensupları, dernek binasının açılış kurdelesini keserek binayı gezdiler.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt; her daim sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirtti. Körfez’de 100’e yakın derneğin olduğunu belirten Söğüt, güzel hizmetlerde bulunan derneklere her zaman destek verdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Salim Ata’yı ise hizmetlerinden dolayı tebrik etti, Yozgatlılara yeni dernek binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.