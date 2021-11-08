CHP Başiskele’den “Halkın Serası” ile 16 öğrenciye burs  

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi, CHP Başiskele İlçe Örgütü tarafından öğrencilere burs imkanı sağlamak amacı ile kurulan Halkın Serası’nı ziyaret etti. Şube Başkanı Taylan Bingöl, Başkan Yardımcısı Ersoy Kandemir, Şube Saymanı Mecbure Servi, Dernek Üyesi CHP İl Kadın Kolları önceki dönem Başkanı Sevim Pekyörür ve ADD Gölcük Şube Üyesi Ebru Coşkuner’in katıldığı ziyarette CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman ve Başiskele Belediyesi Meclis Üyesi Emine Özkar da hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERE BURS



Yapılan ziyarette Halkın Serası hakkında bilgi veren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, seradan ciddi burs gelirleri sağladıklarını ve sera sayesinde 16 öğrenciye burs imkanı bulduklarını dile getirdi. Acurman ayrıca ADD Kocaeli Şubesi’nin ziyaretinden ve katkısından duyduğu memnuniyeti belirtti. Meclis Üyesi Emine Özkar ise ADD temsilcilerine seranın işleyişi ve ürünler hakkında bilgi verdi.

CEMAAT VE TARİKAT VURGUSU



ADD Kocaeli Şube Başkanı Taylan Bingöl; yaratıcı ve halkçı proje için CHP Başiskele örgütüne teşekkür ederken, projenin devam etmesi için ellerinden gelen desteği sunacaklarını ifade etti. Bingöl; ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan faydalanan cemaat ve tarikatların gençlerimizi kandırmaması adına benzer projelerin artmasının önemini vurguladı.