08 Kas 2021 - 14:25- Siyaset G: 08 Kas 2021 - 14:27

EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret

EYT Kocaeli Şube Başkanı Hakan Çağlayan, yeni göreve gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk’ü ziyaret etti. Türkiye genelindeki EYT’lilerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu

EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret mask

CHP Kartepe İlçe Başkanlığı görevine seçilen Nilay Merttürk’ü ziyaret eden EYT Kocaeli Şubesi, Merttürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. EYT’lilerin sorunlarının aktarıldığı ziyarette, karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. CHP İlçe Başkanı Merttürk, Kartepe’deki EYT’nin üyelik çalışmalarında sahada birlikte hareket edebileceklerini, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. EYT Kocaeli Şube Başkanı Hakan Çağlayan da desteklerinden dolayı Merttürk’e teşekkür etti.
# Kartepe, chp
# CUMHURİYET HALK PARTİSİ İLE İLİŞKİLİ:
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08 Kas 2021 - 14:25 - Siyaset

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