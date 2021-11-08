EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret

CHP Kartepe İlçe Başkanlığı görevine seçilen Nilay Merttürk’ü ziyaret eden EYT Kocaeli Şubesi, Merttürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. EYT’lilerin sorunlarının aktarıldığı ziyarette, karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. CHP İlçe Başkanı Merttürk, Kartepe’deki EYT’nin üyelik çalışmalarında sahada birlikte hareket edebileceklerini, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. EYT Kocaeli Şube Başkanı Hakan Çağlayan da desteklerinden dolayı Merttürk’e teşekkür etti.