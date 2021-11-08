CHP Kartepe İlçe Başkanlığı görevine seçilen Nilay Merttürk’ü ziyaret eden EYT Kocaeli Şubesi, Merttürk’e hayırlı olsun dileklerinde bulundu. EYT’lilerin sorunlarının aktarıldığı ziyarette, karşılıklı bilgi paylaşımı yapıldı. CHP İlçe Başkanı Merttürk, Kartepe’deki EYT’nin üyelik çalışmalarında sahada birlikte hareket edebileceklerini, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi. EYT Kocaeli Şube Başkanı Hakan Çağlayan da desteklerinden dolayı Merttürk’e teşekkür etti.
08 Kas 2021 - 14:25- Siyaset Güncelleme: 08 Kas 2021 - 14:27
EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret
EYT Kocaeli Şube Başkanı Hakan Çağlayan, yeni göreve gelen CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk’ü ziyaret etti. Türkiye genelindeki EYT’lilerin sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.