Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası’nı kutladı  

Gölcük’ün başarılı okullarından Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası kapsamında önemli ve anlamlı bir program hazırladı. Programa Okul Müdürü Ercan Kaymak, Müdür Yardımcıları Atakan Özkan ve Yunus Emre Temur, Okulun Kızılay Sorumlusu 1/G Sınıf Öğretmeni Yeliz Kuş, okulun öğretmen ve öğrencileri, Kızılay Gölcük Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman katıldı. Programda Kızılay’ın tarihi, önemi ve yaptıkları çalışmalar dile getirilerek, uygulamalı ilkyardım eğitimleri verildi.

UYGULAMALI İLKYARDIM

Öğrenciler olası bir acil durumda yapmaları gerekenleri uygulamalı bir şekilde öğrendiler. Programda öğrencilerin başarılı performansları büyük beğeni toplarken öğrencilerin eğitimlere olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Kızılay Gölcük Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, “Gölcük Şehit Bülent Albayrak İlkokulu öğrencilerimiz ile Kızılay Haftası münasebetiyle güzel ve anlamlı bir programa imza attık. Öğrencilerimize olası bir acil durumda yapmaları gerekenlerin eğitimini verdik” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.