Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası’nı kutladı  

Gölcük’ün başarılı okullarından Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası kapsamında önemli ve anlamlı bir program hazırladı. Programa Okul Müdürü Ercan Kaymak, Müdür Yardımcıları Atakan Özkan ve Yunus Emre Temur, Okulun Kızılay Sorumlusu 1/G Sınıf Öğretmeni Yeliz Kuş, okulun öğretmen ve öğrencileri, Kızılay Gölcük Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman katıldı. Programda Kızılay’ın tarihi, önemi ve yaptıkları çalışmalar dile getirilerek, uygulamalı ilkyardım eğitimleri verildi.
UYGULAMALI İLKYARDIM
Öğrenciler olası bir acil durumda yapmaları gerekenleri uygulamalı bir şekilde öğrendiler. Programda öğrencilerin başarılı performansları büyük beğeni toplarken öğrencilerin eğitimlere olan ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Kızılay Gölcük Şube Başkan Yardımcısı Hikmet Özduman, “Gölcük Şehit Bülent Albayrak İlkokulu öğrencilerimiz ile Kızılay Haftası münasebetiyle güzel ve anlamlı bir programa imza attık. Öğrencilerimize olası bir acil durumda yapmaları gerekenlerin eğitimini verdik” diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.