08 Kas 2021 - 14:27- Gündem G: 08 Kas 2021 - 14:28

İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Demokrat Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Mustafa Nazlıgül'ü yalnız bırakmadı

İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı mask

Demokrat Parti 7. Olağan İl Kongresi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün tek aday olarak güven tazelediği kongrede İzmit Belediyesi de Nazlıgül’ü yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur ile Cem Serhat Dayanç, güven tazeleyen Mustafa Nazlıgül ve yönetimine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek yeni dönemde başarılar diledi.
# Mustafa, İzmit belediyesi, Fatma Kaplan Hürriyet
# DEMOKRAT PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
DP lideri Uysal yarın Kocaeli’de mask
DP lideri Uysal yarın Kocaeli’de
“Ali Erbaş müslümanların utandığı bir diyanet işleri başkanıdır” mask
“Ali Erbaş müslümanların utandığı bir diyanet işleri başkanıdır”
Yıldız, DP Körfez İlçe Başkanı oldu mask
Yıldız, DP Körfez İlçe Başkanı oldu
DP İzmit’te Nuray Macit dönemi başlıyor mask
DP İzmit’te Nuray Macit dönemi başlıyor
Kandıra’da siyaset hareketleniyor! mask
Kandıra’da siyaset hareketleniyor!
# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz mask
10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz
İnsanlığın ilk buğdayı Siyez Mecidiye’de toprakla buluştu   mask
İnsanlığın ilk buğdayı Siyez Mecidiye’de toprakla buluştu  
Anaokulu öğrencilerinden lösemili kardeşlerine ayraç hediyesi mask
Anaokulu öğrencilerinden lösemili kardeşlerine ayraç hediyesi
İzmit Belediyesi personeline ‘Kök Hücre’ eğitimi verildi mask
İzmit Belediyesi personeline ‘Kök Hücre’ eğitimi verildi
İzmit Belediyesi Fethiye’de  çalışmalara hızlı başladı mask
İzmit Belediyesi Fethiye’de  çalışmalara hızlı başladı
Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor mask
Yapımı devam eden Hatipköy Çocuk Parkı yeşilleniyor
Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü mask
Tüysüzler muhtarından İzmit Belediyesine yoğun mesai teşekkürü
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek mask
İzmit Belediyesi Rauf Orbay’ın çehresini değiştirecek
İzmit Belediyesi Yeşilova’da gece gündüz çalışıyor mask
İzmit Belediyesi Yeşilova’da gece gündüz çalışıyor
İzmit Belediyesinden Topçular’a yeni merdiven  mask
İzmit Belediyesinden Topçular’a yeni merdiven 

08 Kas 2021 - 14:27 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.689 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı mask
İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı
Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası’nı kutladı   mask
Şehit Bülent Albayrak İlkokulu, Kızılay Haftası’nı kutladı  
Türk Sağlık Sen: Söz değil, icraat bekliyoruz   mask
Türk Sağlık Sen: Söz değil, icraat bekliyoruz  
Yozgatlılar Derneği yeni binasını törenle açtı mask
Yozgatlılar Derneği yeni binasını törenle açtı
10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz mask
10 Kasım’da Atamızı Atatürk Evi’nde Anıyoruz
Meme kanserine dikkat çekildi     mask
Meme kanserine dikkat çekildi    
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL