İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı

Demokrat Parti 7. Olağan İl Kongresi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün tek aday olarak güven tazelediği kongrede İzmit Belediyesi de Nazlıgül’ü yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur ile Cem Serhat Dayanç, güven tazeleyen Mustafa Nazlıgül ve yönetimine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek yeni dönemde başarılar diledi.