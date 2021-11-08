Demokrat Parti 7. Olağan İl Kongresi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Mevcut İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’ün tek aday olarak güven tazelediği kongrede İzmit Belediyesi de Nazlıgül’ü yalnız bırakmadı. İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Koordinatör Ozan Aksu, STK ve Esnaf Masası Koordinatörleri Eray Bodur ile Cem Serhat Dayanç, güven tazeleyen Mustafa Nazlıgül ve yönetimine İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını ileterek yeni dönemde başarılar diledi.
08 Kas 2021 - 14:27- Gündem Güncelleme: 08 Kas 2021 - 14:28
İzmit Belediyesi, Nazlıgül’ü kongrede yalnız bırakmadı
İzmit Belediyesi, Demokrat Parti 7. Olağan Kongresi'nde yeniden başkan seçilen Mustafa Nazlıgül'ü yalnız bırakmadı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.