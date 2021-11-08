08 Kas 2021 - 14:23- Asayiş G: 08 Kas 2021 - 17:15

Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu; yasak aşk cinayetine kurban gitmiş

Kandıra'da fındık bahçesinde cesedi bulunan Ali Kemal Bayır’ı (44), teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar’ın (35) öldürdüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan Bayraktar’ın ifadesinde kuzenini eşi ile ilişkisi olduğu için öldürdüğünü iddia etti.
Fındık bahçesinde cesedi bulunmuştu; yasak aşk cinayetine kurban gitmiş mask

Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acile haber verdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yüzünden ve göğsünden bıçaklanan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan araştırmada, cesedin, Ali Kemal Bayır’a ait olduğu belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Ali Kemal Bayır’ın önceki gece birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Özgür Bayraktar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri, Özgür Bayraktar’ı yakalayarak gözaltına aldı. Özgür Bayraktar’ın jandarmadaki ilk ifadesinde, “Ali Kemal Bayır’ın eşim K.B. ile ilişkisi varmış. Bunu telefondaki mesajlardan öğrendiğim, daha sonra cinnet getirip cinayet işledim” dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Özgür Bayraktar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

# sağlık

08 Kas 2021 - 14:23 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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