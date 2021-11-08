Mustafa Can: “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağım"

Derince ve İzmit İlçe kongreleri tamamlayan YRP’de kongre süreci tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce 10 Nisan 2022 olarak açıklanan tarih, değişmezse YRP yeni il başkanının bu tarihte belirleyecek. Yapılacak olan bu kongrede milli görüşün ilimizdeki önemli isimlerindenMustafa Can, il başkan adaylığı için geçtiğimiz temmuz ayında yola çıkmıştı. Gazetemizi ziyaret ederek kongre süreçlerini değerlendiren Can, önemli ve iddialı açıklamalarda bulundu.

KOCAELİ’Yİ MİLLİ GÖRÜŞÜN KALESİ YAPACAĞIM

Mustafa Can, “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi haline getirmek ve eski güzel günlerine kavuşturmak istiyorum. Kocaeli’de 1 artı 12’yi alacak bir yerel teşkilat yapısını oluşturmak istiyorum. Yani, Büyükşehir ve 12 ilçe belediyesini almak istiyorum. Üçüncüsü, eğer bir seçim döneminde Yeniden Refah Partisi’nin Kocaeli’deki oylarını Türkiye ortalamasının en az 3 katına çıkarmazsam görevi iade ederim” ifadelerini kullandı.

ESKİ TİP SİYASET BİTTİ

Dünyanın değiştiğini, bununla birlikte siyasetin de değişim gösterdiğini vurgulayan Mustafa Can, “Eski tip siyaset anlayışı çok fazla toplumda karşılık bulmuyor. İnsanlar her türlü bilgiye internet yoluyla ulaşabiliyor. Biz de güçlü bir teşkilat kurarak ve aynı zamanda sosyal medyayı aktif ve doğru kullanarak, Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın söylemlerini kamuoyuna net bir şekilde aktaracağız. Böylece vatandaşa derdimizi anlatabileceğiz.”