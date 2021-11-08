Hürriyet, Lazarov’u makamında ağırladı

İzmit Belediyesi tarafından tarihte iz bırakan isimlerin konuk edildiği İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında Kocaelispor’da yıllarca ter döken Zdravko Lazarov İzmitlilerle buluştu. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yıllar sonra İzmit’e gelen ve aynı sıcaklığı bulduğunu belirten Zdravko Lazarov ve eşi Nina Lazarov ile kahvaltıda bir araya geldi.
AYNI SICAKLIĞI HİSSETTİM
Yıllar sonra İzmitlilerle tekrar bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Lazarov, “Yıllar sonra aynı sıcaklığı tekrar hissettim. Beni burada aile gibi karşıladınız. İzmit Unutmaz programına katılmaktan onur duydum. Eski Kocaelisporluları ağırlamanın Kocaelispor’a önemli katkıları olacaktır. Yapacağınız her projede yanınızda olmaya hazırız” ifadelerini kullandı. Kendilerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Başkan Hürriyet, Lazarov’a 2002 yılında Kocaelispor’a Türkiye Kupası’nı kazandırdığı için özel bir plaket hediye ederek teşekkür etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.