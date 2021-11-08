İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını bir kişiyle yaşadığı gerginlik sonrası küfür etmişti… İYİ Parti’nin yeni Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan istifa etmişti… Türkkan’ın istifasından sonra yapılan seçimde, İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu.
08 Kas 2021 - 15:26- Siyaset Güncelleme: 08 Kas 2021 - 15:28
İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili belli oldu
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.