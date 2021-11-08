08 Kas 2021 - 15:26- Siyaset G: 08 Kas 2021 - 15:28

İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili belli oldu

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi.
İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili belli oldu mask

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını bir kişiyle yaşadığı gerginlik sonrası küfür etmişti… İYİ Parti’nin yeni Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan istifa etmişti… Türkkan’ın istifasından sonra yapılan seçimde, İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu.

08 Kas 2021 - 15:26 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.689 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı mask
Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı
Mustafa Can: “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağım" mask
Mustafa Can: “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağım"
EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret mask
EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret
CHP Başiskele’den “Halkın Serası” ile 16 öğrenciye burs   mask
CHP Başiskele’den “Halkın Serası” ile 16 öğrenciye burs  
Çakır: Kocaeli’deki muhalefet boşluğunu dolduracağız mask
Çakır: Kocaeli’deki muhalefet boşluğunu dolduracağız
Hüseyin Baş: Kilis’i elimizden almak istiyorlar! mask
Hüseyin Baş: Kilis’i elimizden almak istiyorlar!
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL