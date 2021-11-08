İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili belli oldu

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl’de Genel Başkan Meral Akşener’e tepki gösteren ve şehit yakını bir kişiyle yaşadığı gerginlik sonrası küfür etmişti… İYİ Parti’nin yeni Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan istifa etmişti… Türkkan’ın istifasından sonra yapılan seçimde, İYİ Parti’nin yeni grup başkan vekili Samsun Milletvekili Erhan Usta oldu.