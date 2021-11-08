İzmit Belediyesi Ata için mevlit okutacak

İzmit Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83.yıldönümünde çok özel bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. 10 Kasım’da öğle namazına müteakip Camilerde Kuran’ı Kerim tilaveti ve mevlit okuması yapılacak. Mevlit sonunda tüm şehitlerimize dualar edilecek.
MEVLİT SONRASI İKRAM
İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği programla mevlit okuması sonrasında 17 camide Atatürk’ün sevdiği yemekler vatandaşa ikram edilecek. Fevziye Camii avlusunda gerçekleştirilecek ikram programına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de katılacak ve vatandaşa ikramlarda bulunacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.