08 Kas 2021 - 15:35- Gündem G: 08 Kas 2021 - 15:37

İzmit Belediyesi Ata için mevlit okutacak

İzmit Belediyesi 10 Kasım’da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83. Ölüm yıldönümü vesilesiyle mevlit okutacak

İzmit Belediyesi Ata için mevlit okutacak mask

İzmit Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83.yıldönümünde çok özel bir etkinlikle anmaya hazırlanıyor. 10 Kasım’da öğle namazına müteakip Camilerde Kuran’ı Kerim tilaveti ve mevlit okuması yapılacak. Mevlit sonunda tüm şehitlerimize dualar edilecek. 


MEVLİT SONRASI İKRAM

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğünün ortaklaşa düzenleyeceği programla mevlit okuması sonrasında 17 camide Atatürk’ün sevdiği yemekler vatandaşa ikram edilecek. Fevziye Camii avlusunda gerçekleştirilecek ikram programına İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet de katılacak ve vatandaşa ikramlarda bulunacak. 
# Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit belediyesi, Mustafa
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08 Kas 2021 - 15:35 - Gündem

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