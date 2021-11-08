08 Kas 2021 - 15:49- Siyaset G: 08 Kas 2021 - 15:51

Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı
Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı mask

Gelecek Partisi 8. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bölge Toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Gelecek Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinin katılımı ile 8. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Demir, Gelecek Partisi iktidarında Yerel Yönetimler ve Şehirciliğin bugünden planlandığını vurgulayarak, “Neler yaptık bundan sonra neler yapacağız, Gelecek’in Yerel Yönetim Politikaları neler başlıkları ile siyaseti yerelden genele nasıl taşınabileceğimizi anlatıyoruz. Belediyelerle meclis üyeleri ile yerel basınımız ve muhtarlarımız ile nasıl iletişim kuracağımızı, buradan hareketle nasıl Türkiye’yi yöneteceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.

08 Kas 2021 - 15:49 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.161.689 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı mask
Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı
Mustafa Can: “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağım" mask
Mustafa Can: “Kocaeli’yi yeniden Milli Görüş’ün kalesi yapacağım"
EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret mask
EYT’lilerden CHP’li Merttürk’e ziyaret
CHP Başiskele’den “Halkın Serası” ile 16 öğrenciye burs   mask
CHP Başiskele’den “Halkın Serası” ile 16 öğrenciye burs  
Hüseyin Baş: Kilis’i elimizden almak istiyorlar! mask
Hüseyin Baş: Kilis’i elimizden almak istiyorlar!
TKP, “İnsanlık iyi şeylere layıktır” sloganıyla toplandı mask
TKP, “İnsanlık iyi şeylere layıktır” sloganıyla toplandı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL