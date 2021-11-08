Gelecek Partisi’nden 8. Yerel Yönetimler Ve Şehircilik Bölge Toplantısı

Gelecek Partisi 8. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bölge Toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi. Gelecek Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı Doğan Demir, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya illerinin katılımı ile 8. Yerel Yönetimler ve Şehircilik Bölge toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda bir konuşma yapan Demir, Gelecek Partisi iktidarında Yerel Yönetimler ve Şehirciliğin bugünden planlandığını vurgulayarak, “Neler yaptık bundan sonra neler yapacağız, Gelecek’in Yerel Yönetim Politikaları neler başlıkları ile siyaseti yerelden genele nasıl taşınabileceğimizi anlatıyoruz. Belediyelerle meclis üyeleri ile yerel basınımız ve muhtarlarımız ile nasıl iletişim kuracağımızı, buradan hareketle nasıl Türkiye’yi yöneteceğimiz konusunda çalışmalar yapıyoruz” dedi.