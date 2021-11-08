İYİ Parti’den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de Genel Başkan Meral Akşener'e tepki gösteren ve şehit yakını bir kişiyle yaşadığı gerginlik sonrası küfür etmişti.
HATA YAPANLARI MAKAMDAN ÇEKİYORUZ
Yaşanan olay sonrası İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şunlar söyledi: "Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan’ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.
- Bu bir yanlıştır. Bu yanlışın ama ile fakat ile lakin ile gölgelenmesi, Türk milletine hizmet iddiası olan bir partinin değil, hiçbir Türk milletinin hiçbir ferdinin karı değildir. Böyle bir şeyi asla meşru göremeyiz. Meral Akşener, hizmetine talip olduğu milletin, hizmetini göreceği devletin süreci içerisinde hiç kimsenin kendisine, şahsiyetine, ırzına, iffetine hakaret edilmeyeceği bir ülke vaat etmektedir.
HATASININ BEDELİNİ ÖDEYEBİLEN BİR PARTİYİZ
- Kendisi birisinin annesi, bacısı, ablası, halası ve bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı, kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bugün grup başkanvekilliği seçimimiz var. Görevden el çektirildi. İYİ Parti şunu da temsil ediyor. AK Parti iktidarına bu vesile ile duyurmuş olalım. Biz hata yapınca, hatası ile yüzleşebilen, hatasının sorumluluğunu taşıyabilen, hatasının bedelini ödeyebilen bir partiyiz.
BÖYLE BİR KUSURU GÖRMEZDEN GELEMEYİZ
- Siyasette de yanlış yapılınca, yapılan yanlışın bir bedelinin olması gerektiğini dillendiren bir partiyiz. Bununla şunu hatırlatıyoruz siyasete; siyasette bazen böyle yanlışlar, kabahatler yaşanabilir. Ama bu kabahatlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmak siyaset kurumunun saygınlığını aşındırır. Siyaset kurumunun millet nezdindeki itibarını gölgeler ve milletin siyasete olan itibarını gölgelediği için milletin devlete hürmeti kalmaz.
- Böyle bir kusuru görmezden gelemeyiz. Ama, fakat, lakinle gölgelemeyiz. İYİ Parti, iyilik mücadelesinde bunu asla müsamaha ila karşılamaz. Hiçbir arkadaşımız bunu böyle karşılamıyor. Sadece partimiz değil, bu memlekette izan duygusu olan hiçbir Müslüman Türk evladı bunu makul görmez."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.