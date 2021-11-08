08 Kas 2021 - 15:48- Siyaset

İYİ Parti’den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit yakınına küfür eden ve özür dileyip grup başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'la ilgili açıklama yaptı.