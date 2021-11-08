2015 yılında Siirt'in Pervari ilçesinde gerçekleşen hain terör saldırısı neticesinde şehit düşen Jandarma Er Emre Kaan Arlı'nın mezar taşına çirkin bir saldırı yapıldı. Şehidin mezar taşına "PKK" yazan zanlı, kabristanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında şehit mezarını pislettiğini de yazan saldırgan, küfürler etti. Paylaşımın ardından zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit etti. Gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
08 Kas 2021 - 16:27- Asayiş Güncelleme: 08 Kas 2021 - 16:29
Şehidin mezarına yapılan çirkin saldırının zanlısı tutuklandı
Kocaeli'de şehit mezarına "PKK" yazan ve küfürler ederek sosyal medyada paylaşan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.