08 Kas 2021 - 17:03- Asayiş G: 08 Kas 2021 - 17:26

Kocaeli'de teknisyen, hasta tarafından bıçaklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hastanede kavga ettiği hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan teknisyen tedavi altına alındı.  Gölcük Necati Çelik Devlet H...
Kocaeli'de teknisyen, hasta tarafından bıçaklandı mask

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hastanede kavga ettiği hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan teknisyen tedavi altına alındı.  Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Hüseyin Şahin Türk, hastaneye muayene için gelen kimliği belirsiz kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahintürk, bıçaklanarak yaralandı. Ameliyata alınan Şahintürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

08 Kas 2021 - 17:03 - Asayiş

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