Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hastanede kavga ettiği hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan teknisyen tedavi altına alındı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Hüseyin Şahin Türk, hastaneye muayene için gelen kimliği belirsiz kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahintürk, bıçaklanarak yaralandı. Ameliyata alınan Şahintürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgan, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
08 Kas 2021 - 17:03- Asayiş Güncelleme: 08 Kas 2021 - 17:26
Kocaeli'de teknisyen, hasta tarafından bıçaklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hastanede kavga ettiği hastanın bıçaklı saldırısına uğrayan teknisyen tedavi altına alındı. Gölcük Necati Çelik Devlet H...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.