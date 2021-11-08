Veliahmet’te 30 ev sahibine ‘evinizi boşaltın’ tebligatı  

Binalardan alınan karot örneklerine istinaden İzmit Veliahmet Mahallesi’ndeki 30 eve yıkım kararı geldi. Geçtiğimiz günlerde İzmit Belediyesi tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bildirisi mahalle sakinlerine tebliğ edildi. “Can ve mal güvenliği koşullarının karşılanmadığından ‘riskli yapı’ olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemlerinin tamamlanması için verilen 60 günlük sürenin dolduğu, yıkım işlemi halen gerçekleştirilmeyen yapıların tespit edildiği, yıkım işleminin tamamlanması için alt aboneliklerin iptalinin gerçekleştirileceği” yazısı ile karşılaşan mahalle sakinleri şoka uğradı.

MUHTARIN DAİRESİ DE YIKILACAK

Veliahmet Mahallesi sakinleri, muhtarlıkta bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Mahalleli adına açıklama yapan Muhtar Kadir Kızıl, “Yazı gelince millet beni aramaya başladı. Aynı tebligat benim için de geldi. Bilindiği üzere burada yeni konutlar yapacak olan firma geldi ve kat karşılığı sözleşmeler imzalamıştık. Ancak ortada başlamış bir inşaat yok. Firma projesine onay alamadığı için inşaatlar başlamadı. Şimdi de bu kış vakti binalardan çıkın diyorlar. Elektrik ve suyumuzu keseceklerini söylüyorlar” dedi.

“BİZE DAHA ÖNCE TEBLİGAT GELMEDİ”

Muhtar Kızıl, “Bizi ulaştırılan yazıda ‘60 günlük süreniz doldu, evleri boşaltın’ diyorlar. Daha önce bizlere yıkım ya da farklı bir şeyle ilgili tebligat gelmedi. İzmit Belediyesi’ne bu durumu sorduğumuzda, belediyeye valilikten gelen yazıyı aktardık diyor. Bu yazılar daha önce Nevzat Doğan döneminde belediyeye gelmiş, vatandaşı seçim döneminde tedirgin etmemek için gelen tebligatın vatandaşa tebliği edilmediği öne sürülüyor. Bugün elimize ulaşan yazıda ise ‘Size verilen 60 günlük süre doldu’ deniyor” diye konuştu.

MUHTAR ÇARESİZ

Muhtar Kızıl, “Tebligat gelmeye başlayınca vatandaş kapıma yığıldı. ‘Niye duruyorsun, ne yapacağız şimdi’ diyorlar. Benim de yapacağım bir şey yok. Firmayı aradım. ‘Ne yapacaksınız’ dedim. İnsanlara cevap veremiyorum. 4 yıldır insanlar kiralarda oturuyor. Bu insanlar da mağdur” dedim. ‘Bizlik bir durum yok’ dediler. Peki burada yapılacak olan inşaatı kimler engelliyor? Hangi kapıya gitsek bizle ilgili değil diyorlar. Beni Bakan Murat Kurum’a yönlendiriyorlar. Ben bakana nasıl ulaşayım?” diyerek isyan ediyor.

MAHALLELİ AÇIKLAMA BEKLİYOR

İzmit Veliahmet Mahallesi sakinleri, ellerine tutuşturulan tebligatlar yüzünden geceleri uyuyamaz olduklarını dile getiriyor. Evlerinin yıkılması isteniyor ancak bunun karşılığında bir formül gösterilmiyor. Riskli alan ilan edilen mahallede, evlerinin yıkılacağı günü bekleyen mahalleli, açıklama bekliyor. Kocaeli Valiliğinden ve yerel yöneticilerden bu duruma bir çare bulunmasını istiyor. Kış vakti elektrik, su ve doğalgazı kesilecek olan mahalleli endişeli.