3 camiden 23 musluk çaldılar

Alınan bilgiye göre İzmit’te Mimar Sinan’ın eserlerinden olan Pertev Mehmet Paşa (Yeni Cuma) Camiinin şadırvanındaki tarihi musluklar, gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah camiye gelen görevlilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri camide incelemelerde bulundu. Kamera sisteminin arızalı olduğu Yeni Cuma Camiinde görüntü kaydı bulunmazken, İzmit Cedit Mahallesinde bulunan Eren Camiinin de musluklarının çalındığı öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Cami görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şadırvanda parmak izi çalışması yaparak kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde gece saatlerinde caminin şadırvanına giren iki kişinin musluklara tekme atarak gevşettikleri ve elleriyle sökerek muslukları çaldıkları görülüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Eren Camii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necip İlhan, “Sabah geldiğimizde 5 tane musluğu sökülmüş halde gördük. Biz de polise haber verdik, geldiler. Daha sonra biz de suları keserek yeni muslukları taktık. İki kişi gelmişlerdi, kameradan da belli” dedi.

ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Yeni Cuma ve Eren Camiinin ardından üçüncü ihbar ise BaşiskeleVezirçiftliği Mahallesi D-130 Karayolu Caddesi üzerinde bulunan Yeşil Camii’den geldi. Cami görevlileri, şadırvan ve tuvaletinde bulunan 8 musluğun sökülerek çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan kamera görüntülerini inceledi. Öte yandan şahısların fark edilmemek için muslukları çalmadan önce güvenlik kamerasını ters çevirdikleri öğrenildi. Polis ekipleri camilerin şadırvanlarına dadanarak muslukları çaldıkları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.