08 Kas 2021 - 17:17- Gündem G: 08 Kas 2021 - 17:19

İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu

Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Demirören Haber Ajansı
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İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu mask

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişi, İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

08 Kas 2021 - 17:17 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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