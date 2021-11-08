Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Hamit Özdağ İmam Hatip Ortaokulu'nda İstiklal Marşı okunduğu sırada okulun önünden geçen kişi, omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, omzundaki yük ile saygı duruşunda bulunan kişi, İstiklal Marşı'nın bitmesinin ardından yeniden yoluna devam ettiği görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.
08 Kas 2021 - 17:17- Gündem Güncelleme: 08 Kas 2021 - 17:19
İstiklal Marşı okunurken omzundaki yükle saygı duruşunda bulundu
Derince ilçesinde omzunda yük taşıyan kişi, İstiklal Marşı okunduğu sırada okul kapısında durup saygı duruşunda bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.