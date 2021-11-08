Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 8 Kasım verilerine göre, 357 bin 832 test yapıldı.

Son 24 saatte, 27 bin 834 yeni vaka tespit edildi. 28 bin 255 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 187 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA: TEDBİR ŞART

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart.” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 7 Kasım verilerine göre, dün 347 bin 783 test yapılmıştı. Dün, 25 bin 304 vaka tespit edilirken, 200 kişi hayatını kaybetmiş ve 28 bin 852 kişi sağlığına kavuşmuştu.