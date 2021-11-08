08 Kas 2021 - 20:57- Gündem G: 08 Kas 2021 - 21:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu. MGM'nin açıklamasında, kuzeydoğu bölgeler için yer yer kuvvetli yağış uyarısı da yapıldı.
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 derece azalacak mask

Yapılan son değerlendirmeleri paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hala mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının; Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte Çarşamba (10.11.2021) gününden itibaren hissedilir derecede (6-12) azalarak, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini açıkladı.

3 GÜNLÜK TAHMİNLER PAYLAŞILDI

Beklenen hava durumuna ilişkin tahminler ise şöyle belirtildi:

* 9.11.2021 Salı: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

* 10.11.2021 Çarşamba: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 800 metre üzeri yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

* 11.11.2021 Perşembe: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Tokat ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN” UYARISI

Cuma ve Cumartesi günleri Türkiye genelinde önemli bir yağış beklenmediğinin vurgulandığı açıklamada, Türkiye'yi etkilemesi beklenen soğuk hava dalgasının ve kuzeydoğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

08 Kas 2021 - 20:57 - Gündem

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