Taşveren: Her şeyi imar rantı olarak gören zihniyetin değişmesi gerek

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Dünya Şehircilik Günü’nde bir basın açıklaması yayınlayarak, şehircilik konusunda gelinen noktayı değerlendirdi. DEVA Partisi Kocaeli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Semih Taşveren konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Bugün dünya şehircilik tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir milletin kentlerini gördüğümüzde üzülmememiz mümkün değil. Asırlar boyunca gerek Batı’dan ve gerekse de Doğu’dan gelen kâşiflerin hatıratlarında hayranlıkla söz edilen o medeniyet timsali şehirlerimizin imar rantı uğruna birer birer beton yığınına dönüştüğünü gördükçe kahroluyoruz... Bugün, iktidar sahiplerinin kendilerinin de 1994 yılından son iki yıl öncesine kadar kesintisiz olarak yönettikleri İstanbul’un hali ortadadır. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı kendisi dahi dikey mimari ile hata yaptıklarını kabul etmektedir. Ancak bu pişmanlık, ne yazık ki, ne yerelde ne de hükumette icraatlara yansımamaktadır.

SUÇ HEP YAĞMURDA, DEPREMDE Mİ?

Bugün kentlerimizin kimliğini oluşturan mimari özellikleri kaybolmuş, birbirine benzeşmiş, tarihi eserler ya yok edilmiş ya da beton ve çelik yığınları arasında kaybolmuştur. Şehirlerimizin yüksek beton yığınları haline dönüşmesinin de sorumluları, son 20 yıldır tek başına iktidarda olanlardan başkası değildir. Yağmur yağıp dere yatağındaki evleri sel aldığında suçu yağmura, deprem olup inşaatı denetlenmemiş binalar yıkıldığında suçu depreme, kentin tarihi dokusu katledilip yerlerine AVM ve beton bloklar dikildiğinde suçu müteahhitlere atan iktidar sahipleri; belediye meclislerine her seferinde getirdikleri imar plânı değişiklikleri nedeniyle bu tür afetlerin yaşandığını ve binlerce insanımızın bu nedenlerle can ve mal kaybına uğradıklarını nedense göremiyorlar. Oysa riskli bölgelerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması gibi pratik önlemlerle pek çok sorun çözülebilecektir. Bu nedenle her şeyi imar rantı ve beton bina olarak gören zihniyetin, derhal değişmesi gereklidir. Yoksa kişiliksiz, renksiz ve dokusuz beton yığınlarında yaşamak zorunda kalmaya devam ederiz.

DAHA YAŞANABİLİR KENTLER

DEVA Partisi olarak önerimiz, belediyelerimizin hızlı bir şekilde objektif bir şekilde risk haritalarını hazırlamaları ve bu haritalara göre imar plânlarını siyasi ve rantsal kaygılardan uzak bir şekilde revize etmeleri gereklidir. DEVA Partisi olarak, kadının yerel yönetim mekanizmalarına katılımını arttırmak, ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimlerini yerel yönetimler aracılığı ile temin etmek ve kadınlarımıza daha yaşanabilir şehirler sunmak üzere politikalar oluşturmak hedefimizdir. DEVA Partisi iktidarında, sorunların tespitinin, çözümünün ve denetlenmesinin ‘yerinde’ sağlanmasının doğru olacağı inancı ile belirlenecek alanlarda yetkilerin yerele devrinin sağlanması gerçekleştirilecektir. Kurumsal kapasiteleri güçlendirilmiş, kültür ve hafızalarını koruyan kurumların güçlendirilmesinin sağlanması, yereldeki çok başlılığın engellenmesi, mükerrer yetkili kurumların sebep olduğu israfın önlenmesi gerçekleştirilecektir. Liyakatli kadrolarla DEVA partisi yönetiminde, yaşanabilir ve örnek bir Türkiye’yi ve Kocaeli’ni inşallah hemşehrilerimizle birlikte kuracağız. Sözlerime son verirken bütün hemşehrilerimin Dünya Şehircilik Günü’nü kutluyorum.”